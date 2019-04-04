В Краснодар на юридический форум приедут более 1 тыс. специалистов

Мероприятие запланировано на 12 апреля.

На саммите судьи и практикующие юристы, представители исполнительной и законодательной властей обсудят трудности правоприменительной практики и пробелы в законодательстве, которые необходимо устранить.

Они также рассмотрят актуальные вопросы, связанные с недвижимостью, перевозками, банкротством, налогообложением, а также частные случаи в судебной практике.

«В ходе мероприятия будут освещены и рассмотрены не только новшества в сфере законодательства, то есть правоприменения, но и конкретные вопросы. Вся информация, которая будет полезна не только специалистам, но и гражданам», — сказала начальник отдела управления департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Ольга Осторожная.

Форум проходит при поддержке администрации края, законодательного собрания и регионального отделения ассоциации юристов России.