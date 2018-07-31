В Краснодар на вертолете доставили двух пострадавших при пожаре в Сочи

Мужчину и женщину, которые получили обширные ожоги, на вертолете санавиации доставили в краевую больницу. Врачи борются за их жизни. На данный момент их состояние медики оценивают как тяжелое.
В сочинской больнице лечение проходит 16-летний подросток.
Эти три человека пострадали в пожаре, произошедшем 30 июля в Адлерском районе Сочи на улице Просвещения. Спасатели несколько часов тушили 300 кв. м полыхающих хозпостроек. В пожаре погибли восемь человек, среди них девятилетняя девочка.
По предварительной информации, огонь распространился от непотушенного мангала. По факту гибели людей Следственный комитет края завел уголовное дело. Разбирательство в статусе строений находится под контролем у краевых властей, в том числе выяснят, почему люди жили в хозпостройках.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в администрации Сочи сообщили, что при пожаре на улице Просвещения погибли наемные рабочие. Власти Кубани окажут помощь пострадавшим при пожаре. Сгоревший дом ранее незаконно сдавали жильцам.
Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности. Следователи утверждают, что сгоревшее здание в Сочи было построено незаконно.
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