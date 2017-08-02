Для организаторов акции состоялся официальный прием в администрации города.

Автопробег проходит в форме общественной инициативы. Участники акции передали приветственный адрес от обер-бургомистра города-побратима Карлсруэ Франка Ментрупа главе Краснодара Евгению Первышову.

Члены немецкой делегации уже посетили Чистяковскую рощу, возложили цветы к мемориалу жертвам фашизма. Для гостей состоялась автобусная экскурсия по Краснодару, сообщает пресс-служба администрации города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», участники автопробега дружбы Берлин — Москва едут по семи маршрутам через 45 городов России. Преодолев в общей сложности 40 тыс. км, они финишируют 13 августа в Берлине. Краснодар относится к южному маршруту автопробега.

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