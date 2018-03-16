В Краснодар приехала делегация Ирландии

Официальный прием участников состоялся 16 марта, его провел вице-мэр Краснодара Сергей Лузинов.

«Краснодар связывают многолетние побратимские и дружеские связи с городами стран Европы, Азии и Америки. Мы рады укреплению прежних и появлению новых контактов. Особенно тому, что зарождаются прекрасные традиции дружбы, основанные на общности интересов и ценностей людей из разных стран», — сказал Сергей Лузинов.

Во время приема гостям из Ирландии рассказали о проводимых в городе международных соревнованиях, отраслевых выставках и образовательных проектах. В сентябре к 225-летию кубанской столицы планируется провести фестиваль городов-побратимов, вице-мэр пригласил принять в нем участие делегацию Ирландии.

«Мы намерены поддерживать и развивать контакты в России, визит в Краснодар в прошлом году оставил самые теплые впечатления. Мы были приятно удивлены тем, насколько у вас живы традиции казаков и актуальна их культура», — сказал руководитель ирландской делегации, пилот гражданской авиации Демиан Саул.

Во время визита в Краснодар делегация встретится с творческими коллективами станицы Елизаветинской, побывает в Кубанском государственном университете, пообщается с участниками ансамбля кельтского танца, а также посетит Молодежный центр.

Всего в составе ирландской делегации — шесть человек: кроме пилота и строителя, сотрудники банка, медицинского учреждения, инженеры и студенты, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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