В Краснодар прилетела сборная Испании по футболу

Самолет с футболистами приземлился в аэропорту Пашковском 7 июня в 20:40.

В составе сборной в Россию прибыли капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос, игроки «Барселоны» Андрес Иньеста и Жерар Пике, вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва, форвард мадридского «Атлетико» Диего Коста, пишет «Российская газета».

Из аэропорта футболисты приедут на территорию Академии ФК «Краснодар». Испанскую команду поприветствуют владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий и мэр Евгений Первышов.

Артисты ансамбля казачьей песни «Славица» сельского Дома культуры и спорта станицы Елизаветинской поприветствуют игроков национальной песней и хлебом-солью.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболисты сборной Испании выбрали краевую столицу в качестве своей тренировочной базы на время чемпионата мира.

Сборная Испании по футболу везет в Краснодар хамон и пармезан. Команда проведет открытую тренировку 8 июня, а 9 июня сыграет с Тунисом на стадионе «Краснодар». Билеты на встречу можно приобрести в кассах стадиона с 16 мая. На матч продали около 30 тыс. билетов.

В Краснодаре появилось граффити с портретом капитана сборной Испании Серхио Рамоса.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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