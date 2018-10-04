В Краснодар прилетели призеры соревнований EuroSkills 2018

Виталий Бондаренко и Эвелина Алтунян поднялись на пьедестал Континентального чемпионата по профессиональному мастерству. Он проходил в Будапеште.

Представители Кубани завоевали на турнире две серебряные медали. Виталий Бондаренко покорил жюри своей мебелью из красного дерева в компетенции «Столярное дело», а Эвелина Алтунян показала мастерство швеи в категории «Технология моды».

«У нас была командная компетенция. Мы взялись за руки с моей напарницей. И мы слышим: «Третье место — Австрия», я начинаю жутко плакать, потому что знаю: Австрия в прошлый раз заняла первое место. И называют Российскую Федерацию. У меня и сейчас мурашки!» — рассказала призер соревнований EuroSkills 2018 Эвелина Алтунян.

«В том году я в чемпионате мира участвовал. Этот чемпионат чуть поменьше был по масштабам. Также там была вся десятка первая, которой мне в тот раз довелось проиграть. В этот раз я уже практически всех выиграл. Единственных, кого не смог, — хозяев чемпионата», — сказал призер соревнований Виталий Бондаренко.

В аэропорту Краснодара призеров встречали родные, друзья и однокурсники.

Без поддержки участники не остались и в столице Венгрии. Кубанскую делегацию возглавляла директор Краснодарского политехнического техникума.

«Эмоциям просто нет предела! И слезы радости, и улыбки! Я скажу, что это звездное, кульминационное событие для нашего учебного заведения, которое просто входит в историю развития нашего техникума. Мы гордимся нашими студентами. Они самые лучшие! Они самые креативные», — считает директор Краснодарского политехнического техникума Инна Остапенко.

Кубанские студенты помогли сборной России завоевать первое место в медальном зачете чемпионата юных профессионалов. Всего команда привезла на родину 19 наград, девять из них — золотые.

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