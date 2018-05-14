В Краснодар привезут передвижную скульптуру «Лайк»

14 мая в 17:49

Гигантскую передвижную скульптуру из стеклопластика привезут в Краснодар 26‐27 мая.

Ее представят в рамках проекта «Гигантские передвижные скульптуры Юрия Берестова «Жесты»». Высота арт-объекта — 4,1 м, длина — 5,9 м, а ширина — 1,7 м.

Жители города увидят «Лайк» у стадиона «Краснодар», на Театральной площади, у Шуховской башни, а также возле Моста Поцелуев.

Вместо обычной доставки экспоната организаторы решили устроить масштабный автопробег. Его провезут по городам России с 15 мая. До Краснодара «Лайк» увидят в Москве, Воронеже, Ростове-на-Дону. Пункт назначения — Грозный.

По словам организаторов, задумка проекта заключается в поддержке развития российского внутреннего туризма. Юрий Берестов придумал проект «Жесты» после посещения различных российских и зарубежных городов. Над созданием символических скульптур трудятся известные скульпторы, сообщает телеканал «360».

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