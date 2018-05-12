В Краснодар с гастролями приедет «Коляда-театр»

Гастроли пройдут с 18 по 20 мая. Артисты из Екатеринбурга покажут восемь спектаклей.

Спектакли покажут на сценах «Одного театра». В программе — моноспектакль по Кингу «Долорес Клейборн», комедии и трагикомедии.

Также зрители увидят спектакль-квартирник по мотивам биографии Башлачева «СашБаш. Свердловск — Ленинград и назад», который номинировали на «Золотую маску». Спектакль пройдет под акустический концерт группы «Курара», сообщается в группе «Одного театра».

Полностью с расписанием гастролей «Коляда-театр» можно ознакомиться здесь.

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