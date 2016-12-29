В Краснодаре 1 января пройдет традиционный 17-километровый забег

В Краснодаре 1 января пройдет спортивная акция.

Забег стартует в 11:00 от Кубанской набережной, 1/0 (магазин TopLigaRun). Маршрут проходит по улице Красина, площади Победы у Городского сада, Постовой, площади Труда, Законодательного собрания, улице Красной до кинотеатра «Аврора» и обратно по такому же маршруту. Максимальная длина забега — 17 км.

Заявки на участие в акции подали более 200 человек. Каждый сможет выбрать посильную для себя дистанцию или присоединиться на любой стадии маршрута. Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться.

Во время мероприятия улицы города перекрываться не будут, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Аналогичные забеги пройдут 1 января Геленджике, Новоросссийске и Сочи.

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