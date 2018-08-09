В Краснодаре 11 августа отметят День физкультурника

С утра на территории у Дворца спорта «Олимп» начнется спортивно-развлекательная программа с участием известных чемпионов, тренеров, руководителей фитнес-центров и воспитанников спортшкол.

«В Краснодаре существует традиция широко отмечать День физкультурника — в этот день мы чествуем наших чемпионов, тренеров, заслуженных ветеранов и активистов спортивного движения», — сказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Он добавил, что спортивная общественность решила совместить празднование Дня физкультурника со столетием ВЛКСМ и 225-летием основания Краснодара.

Откроет праздник массовая утренняя разминка, которую проведут инструкторы «Зумба-фитнес». В ходе торжественной церемонии состоится награждение отличившихся в этом году спортсменов, тренеров, организаторов спортивных мероприятий, вручат знаки отличия мастерам спорта и добровольцам, успешно прошедшим тесты ГТО.

Праздник продолжит «Эстафета физкультурника», желающие смогут попробовать себя в спортивном ориентировании и на туристической полосе препятствий, в беговых соревнованиях и испытаниях ГТО.

Одновременно на 20 площадках активности пройдут открытые тренировки по стрельбе из лука, пляжному теннису, американскому футболу и скалолазанию, мастер-классы по воркауту, пляжному бадминтону, танцам на пилоне и воздухоплаванию, показательные выступления вейкбордистов, гребцов на байдарках и каноэ.

Поздравить горожан с Днем физкультурника придут олимпийцы и паралимпийцы. Отдельным блоком пройдет рэп-баттл поколений «Ветераны комсомола VS современной молодежи». В течение всего праздничного дня будет идти фестиваль бардовской песни.

У главной сцены пройдет выставка, рассказывающая о спортивных школах города. Тренеры подробно ответят на вопросы о наличии отделений по видам спорта и условиях зачисления детей для бесплатных занятий.

Тематические акции к празднику физкультурников пройдут также в поликлиниках города в ходе «Дня здоровья». О преимуществах активного образа жизни и полезных физических нагрузках в разный возрастной период горожанам расскажут терапевты, неврологи и офтальмологи.

Участники «Дня здоровья» смогут пройти обследование: измерить артериальное давление, произвести электрокардиографию, ультразвуковое исследование, определить индекс массы тела. С 10:00 до 12:00 11 августа жителей кубанской столицы ждут в городских поликлиниках № 4, № 22, № 26 и в участковой больнице станицы Старокорсунской на улице Ленина. Полезные советы специалистов представят в тематических буклетах.

В этот день во всех округах, в парках и скверах пройдут спортивно-оздоровительные эстафеты, акции и праздники, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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