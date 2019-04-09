В Краснодаре 13 апреля пройдут Корниловские поминовения

В годовщину со дня гибели главнокомандующего Добровольческой армией состоится торжественное мероприятие у мемориала Лавру Корнилову и жертвам Гражданской войны.

В память предков казаки Кубанского казачьего войска и молодежь пройдут торжественным маршем у мемориального комплекса.

На Корниловские поминовения прибудут представители исторических отделов Кубанского казачьего войска со всего края, воспитанники кадетских казачьих корпусов и классов казачьей направленности.

На поминовениях совершат заупокойную литию об убиенных воинах, память погибших почтут минутой молчания. Казачьи корпуса пройдут мимо монумента торжественным маршем.

Лавр Корнилов родился в семье потомственного казака 30 августа 1870 года в станице Каркалинской Семипалатинской области. Участвовал в Гражданской войне, был главнокомандующим Добровольческой армией, вождем белого движения на юге России. Корнилов погиб 13 апреля 1918 года во время обстрела штаба Добровольческой армии артиллерией красноармейцев. Снаряд пробил крышу дома на высоком берегу Кубани под Екатеринодаром, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.