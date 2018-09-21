В Краснодаре 13 октября артист Алексей Гуськов представит фильм

Исполнитель главной роли комедии «Вечная жизнь Александра Христофорова», которая выйдет в прокат 18 октября, проведет в краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко творческую встречу.

Ее участниками станут студенты и учащиеся образовательных учреждений культуры и искусства Краснодарского края и творческая интеллигенция города.

Фильм расскажет историю когда-то популярного актера, а сейчас просто исполнителя роли римского легионера в курортном парке аттракционов Александра Христофорова. Его единственный сын отказывается от встречи, бывшая жена считает опасным для общества, с работы увольняют. Но однажды судьба дает ему шанс измениться.

«Сам Алексей Гуськов отмечает, что «Вечная жизнь Александра Христофорова» — это комедия о смысле жизни и любви, фильм хорошего настроения. Его герой смеется над несмешными вещами и в какой-то момент задает себе вопрос, что останется после него? Такой момент наступает в жизни каждого человека, и создатели картины постарались ответить на этот и другие вопросы бытия с юмором», — сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Режиссер фильма — Евгений Шелякин. Главные роли вместе с Алексеем Гуськовым исполнили известные российские актеры: Оксана Фандера, Игорь Угольников и Роман Курцын.

Алексей Гуськов — советский и российский актер театра и кино, продюсер. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, народный артист РФ. Сыграл около 100 киноролей в таких фильмах, как «Граница. Таежный роман», «Турецкий гамбит», «Белая гвардия», «Участок».

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