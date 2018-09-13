В Краснодаре 13 сентября завершится чемпионат ЮФО по боксу

В программе остались только решающие бои за медали соревнований, которые разыгрываются с 10 сентября.

На ринг дворца спорта «Олимп» поднимались 56 спортсменов. Каждому есть, за что сражаться: на кону и звания, и путевки на турнир более высокого уровня.

«Турнир проходит у нас в Краснодаре второй раз, причем подряд. Он был в 2017-м и 2018 году. Это очень важный турнир для спортсменов, потому что здесь победитель отбирается на первенство России. Также у нас шесть весовых категорий попадают под мастерские. То есть те, кто занимает первые и вторые места, получают звание мастера спорта России», — объяснил руководитель Федерации бокса Краснодарского края Сергей Быков.

Всего весовых категорий на чемпионате Южного федерального округа десять. То есть десять лучших боксеров турнира получат право выступить на чемпионате страны. На подготовку к нему времени будет не так много: главные боксерские соревнования России пройдут в середине октября. Примет их Якутск.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник