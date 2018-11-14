В Краснодаре 14 декабря состоится бой российского боксера Чудинова

Федор Чудинов выступает во второй средней весовой категории — до 76,2 кг.

Чемпион WBA International проведет свой очередной бой в Краснодаре.

«Соперника пока не знаю, но я готов боксировать с любым. Уже начал подготовку в Центре прогресса бокса в Москве. Решил, что останусь здесь, а за пару недель до боя поеду в Краснодар», — рассказал Чудинов.

В главном бою боксерского шоу, в котором выступит чемпион, встретятся Айк Шахназарян и Федор Папазов, сообщает «Интерфакс».

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