В Краснодаре 15 сентября стартует фестиваль Geek Picnic

Программа ожидается насыщенная: от мастер-классов известных ученых и блогеров до интерактивных развлечений.

Например, посетители смогут придумать компьютерную игру или добыть электричество из овощей и фруктов. Хедлайнером фестиваля станет Александр Друзь. Он лично проведет интеллектуальное состязание «Что? Где? Когда?». Всего знаниями и опытом поделятся более 30 лекторов.

Фестиваль традиционно пройдет в парке «Солнечный остров». Гостей также ждут кинопоказы и концерт.

Расписание Geek Picnic смотрите здесь.

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