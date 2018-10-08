В Краснодаре 1,5 тыс. фронтовиков наградят медалями к 75-летию со дня освобождения Кубани

Вице-мэр Виталий Косенко вручил награду ветерану Великой Отечественной войны Лидии Малых.

«Вы прошли большой фронтовой путь, проявили мужество и героизм. Накануне знаменательной для города и края даты — 75-летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков — мы вручаем памятную медаль как знак нашего особого уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. Вся ваша жизнь — пример беззаветного служения Отечеству, ориентир для подрастающего поколения краснодарцев», — сказал Косенко.

С 1943 года Лидия Малых служила зенитчицей в войсках ПВО, охраняла госпиталь в Геленджике, военные объекты от налетов вражеских бомбардировщиков. Прошла через Новороссийск, Тамань, Крым, Украину. Освобождала Румынию, Венгрию, Чехословакию. Победу встретила в Братиславе. После войны работала в литейном цехе Компрессорного завода. С 1965 по 1990 годы помогала организовывать встречи однополчан и экскурсии по маршруту боевой славы «Краснодар — Геленджик — Новороссийск».

Награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов», «За участие в героической обороне Кавказа», «За доблестный труд», «За трудовую доблесть».

Всего памятную медаль «75 лет со дня освобождения Краснодарского края и завершения битвы за Кавказ» в Краснодаре получат около 1,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба мэрии.

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