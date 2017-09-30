В Краснодаре 16 будущих военных летчиц приняли присягу

Девушки также высадили на территории Краснодарского летного училища символическую аллею из 16 деревьев.

На церемонии принятия присяги присутствовали начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, космонавт Елена Серова и врио главкома Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Каждой курсантке был вручен ценный подарок от министра обороны Сергея Шойгу.

Сергея Дронов сообщил девушкам, что по окончании училища летчиц ждут в объединениях, соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил.

«Именно вам, будущим офицерам, предстоит осваивать новейшие образцы авиационной техники, обеспечивать военную безопасность страны, приумножать ратную славу авиации России», — подчеркнул Дронов.

Он также озвучил адресованные будущим военным летчицам слова президента РФ Владимира Путина: «Будущее обороны России будет обеспечено вами!»

После церемонии все 16 девушек высадили на территории училища по дереву и заложили капсулу с обещанием самим себе, которую предполагается открыть через пять лет, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в 2017 году Краснодарское авиационное училище впервые в новейшей российской истории начнет готовить военных летчиц. Первых летчиц зачислили в краснодарское авиаучилище 24 сентября.

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