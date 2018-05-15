В Краснодаре 17-18 мая изменят схему движения трех трамвайных маршрутов

15 мая в 11:59

Из-за проведения ремонтных работ в эти дни трамваи № № 2, 5, 8 с 22:10 и до окончания движения в ночное время будут следовать через Садовый мост.

По словам директора МУП «КТТУ» Александра Грачева, будут заменены рельсы, шпалы на трамвайном пути по улице Коммунаров в районе остановки «улица Северная». Все работы для удобства пассажиров будут производиться только в ночное время.

С 15 мая остановка «улица Северная» по улице Коммунаров для трамваев, следующих в северном направлении, на период ремонта будет перенесена за перекресток, ближе к улице имени Хакурате.

Последние трамваи по обычным маршрутам проследуют:

маршрут № 2: от улицы Декабристов — в 22:08, от улицы Индустриальной — в 21:53;

маршрут № 5: от улицы Солнечной — в 21:52, от улицы имени Бершанской — в 21:26;

маршрут № 8: от улицы Солнечной — в 22:01, от хладокомбината — в 21:54.

Пассажиров просят быть внимательными и заранее подбирать удобные маршруты для поездки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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