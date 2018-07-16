В Краснодаре 17 и 18 июля ожидается гроза, град и ветер

На 11 городских перекрестках, которые после залпового ливня 16 июля были в воде, движение восстановлено в полном объеме. Сложная ситуация сохраняется на перекрестке улиц Московской и Гомельской.

Заблаговременно вакуумные машины для ликвидации подтоплений на проезжей части улиц были направлены для работы по городу. Это позволило быстро ликвидировать подтопления на перекрестках улиц Тургенева и Дальней, Дзержинского и Кореновской, Московской и Петра Метальникова и под Вишняковским путепроводом. Откачана вода из подземного перехода на углу Стасова и Селезнева.

По состоянию на 19:00, проезд автомобилей и общественного транспорта обеспечивается по всему городу.

Для откачки воды на Московской и Гомельской задействованы три стационарных насоса мощностью 1 тыс. 150 куб. м в час. Работы будут продолжаться до полной ликвидации подтоплений.

Синоптики предупреждают, что в течение суток 17 июля и 18 июля в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 25 м/с, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в столице Кубани с 13:19 до 15:30 16 июля выпало 64 мм осадков.

Ранее очевидцы сообщили интернет-порталу «Кубань 24», что на улице Московской в Краснодаре в луже застряла маршрутка № 62 с пассажирами. Они не могли самостоятельно выбраться из маршрутки, так как глубина лужи составляла около 70-80 см.

Для того, чтобы перевезти людей, спасателям пришлось использовать лодку.

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