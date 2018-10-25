В Краснодаре 17-летний парень нашел ключи от «Оки» и угнал ее

С сообщением об угоне обратилась 39-летняя жительница поселка Калинино Краснодара.

Женщина припарковала машину во дворе дома, а позже с балкона заметила ее пропажу. Кроме этого, она обнаружила отсутствие ключей от автомобиля.

Правоохранители составили ориентировку на «Оку», а через десять минут обнаружили машину, выезжающую с территории заправки. За рулем находился 17-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Несовершеннолетний пояснил, что нашел ключи от чужой машины на улице и планировал поехать на Фестивальный микрорайон к приятелю. Молодой человек уже находится под следствием за совершение квартирной кражи.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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