В Краснодаре 17-летний парень устроил ДТП на встречке, пострадали шестеро

Авария с участием трех автомобилей произошла 29 апреля около 22:00 на Ростовском шоссе.

Момент аварии попал на камеру видеорегистратора.

По предварительным данным, 17-летний парень ехал без прав за рулем Chevrolet, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ЗАЗ, после чего допустил еще одно столкновение с автомобилем Datsun.

В результате ДТП пострадали шесть человек: водитель Chevrolet и его 21-летний пассажир, 34-летний водитель и шестилетний ребенок в автомобиле ЗАЗ, а также 44-летний водитель Datsun и его 34-летний пассажир были госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

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