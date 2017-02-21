В Краснодаре 18-летнего парня посадили на 7,5 лет за двойное убийство

В Краснодаре 21 февраля суд рассмотрел апелляцию на приговор в отношении троих мужчин, которых признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности .

«Апелляционная коллегия по уголовным делам снизила приговор одному из осужденных — 18-летнему Марку Яворскому — на полгода, до семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

По данным СМИ, двум другим осужденным суд снизил приговор на один месяц.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», 19 января 2015 года на территории заброшенного санатория «Москва» в Сочи нашли тела двух мужчин 28 и 43 лет. По версии следствия, четверо мужчин жили в закрытом корпусе санатория. Рабочие выпивали, вместе с ними были 16-летний парень и девушка, которая в ходе застолья заявила, что у нее пропали деньги. Юноша обвинил в краже одного из собутыльников. Во время ссоры парень вместе с остальными рабочими избил 43-летнего мужчину руками и ногами. Бросив жертву на полу, злоумышленники продолжили застолье.

Следующая ссора произошла между подростком и 28-летним молодым человеком. Во время скандала парень начал бить оппонента, позже к нему присоединились знакомые.Позже оба пострадавших от полученных травм скончались.

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