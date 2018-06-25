В Краснодаре 2 тыс. лучших выпускников Кубани приняли участие в Губернаторском бале

С окончанием школы победителей муниципальных и школьных конкурсов, а также ребят с особыми достижениями 24 июня поздравили глава региона Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

В этом году праздник носит название «Звездный бал 2018». По традиции, его участники приняли участие в шествии по улице Красной. Колонна выпускников прошла от сквера имени Жукова до площади перед зданием ЗСК. Возглавила шествие группа барабанщиков Новороссийского казачьего кадетского корпуса.

После открытия торжественной части Губернаторского бала к выпускникам обратился Вениамин Кондратьев.

«Я уверен, что у каждого из вас есть в жизни шанс стать настоящей, большой, яркой звездой. Не упустите его. А для этого предстоит еще много потрудиться, многому научиться, освоить профессию. Но самое главное — ставить перед собой амбициозные цели и идти к ним, чего бы это ни стоило», — сказал глава региона.

Он отметил, что выпускники уже сделали уверенный шаг навстречу своему успешному будущему. Отличной учебой, победами в олимпиадах и конкурсах, активным участием в общественной жизни школы, района, края.

«И пусть вам говорят, что все уже придумано до вас, все планеты открыты, а вселенная хорошо изучена, и все звезды там наперечет. Не верьте. Я верю, что вы сможете сделать самые невероятные и удивительные открытия. Потому что вы — самая талантливая, мыслящая, образованная молодежь. Мы гордимся вами», — подчеркнул губернатор.

Вениамин Кондратьев отметил, что нынешнее поколение выпускников — то поколение, которое сможет сделать настоящий прорыв.

«Запомните, большой мир начинается с малой Родины, и мы всегда будем вас ждать здесь, в крае. Идите смело вперед. Верьте в себя. Будьте яркими и успешными», — сказал глава региона и поздравил выпускников с праздником.

Вместе с участниками бала губернатор сделал уже ставшее традиционным селфи. В этот раз это было видео селфи-story’s, которое сейчас стало популярным в социальных сетях.

С праздником выпускников поздравил и спикер ЗСК.

«Впереди у вас новый жизненный этап. Вам самостоятельно необходимо принять решение, чем вы будете заниматься, какая у вас будет профессия. Это очень важное для будущего решение. Желаю каждому из вас сделать правильный выбор. Мы смотрим на вас с надежной и верим, что с такой молодежью наша страна и наша родная Кубань станет не просто прекрасной, а великой», — отметил Юрий Бурлачко.

Во время бала 1 тыс. пар синхронно танцевала на площади под музыку. Выпускники исполнили несколько танцев: вальс, танго, хастл, блюз, ча-ча-ча и попурри.

Подарком губернатора Кубани выпускникам 2018 года стало присвоение одной из звезд имени «Выпускники школ Кубани». Соответствующая запись внесена в «Международный каталог небесных тел», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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