В Краснодаре 20 декабря откроется выставка гравюр «Шекспириада»

Она посвящена главным женским персонажам английского поэта.

Эти произведения искусства делали несколько европейских художников в 1830-х годах специально для английского альбома. После его выхода в печать оригиналы гравюр разошлись по государственным и частным коллекциям. В Краснодаре впервые покажут почти 100 полотен из знаменитого собрания.

«Это гравюры из частных коллекций, и сами коллекционеры пришли к мысли о том, что есть возможность и необходимость показать городу полную коллекцию, потому что в полном объеме увидеть ее на территории страны невозможно», — рассказала организатор выставки гравюр «Шекспириада» Лина Вардо.

Портреты шекспировских героинь продолжают популярную в культуре викторианскую традицию, которая возвышала женщину, демонстрируя образцы совершенной красоты. Каждую гравюру дополнили строками из произведений Шекспира. Увидеть коллекцию можно будет до 30 января в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств.

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