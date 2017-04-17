В Краснодаре 200 ведущих кардиологов страны обсудили лечение аритмии

В Краснодаре в апреле прошла научно-практическая конференция, посвященная лечению аритмии. Поделиться опытом и узнать о новых тенденциях в лечении приехали 200 человек.

Всероссийская конференция прошла на базе Краевой клинической больницы № 1. Два дня кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги и аритмологи принимали участие в мастер-классах, заседаниях и круглых столах. Также специалисты оценили новейшие технические разработки. Для них устроили выставку электронных помощников врачей.

«Конференция даст нам рекомендации по диагностике и лечению заболеваний сердца и аритмии у взрослых и детей. Особенно жизнеугрожающих. Потому что есть аритмия положительного течения, которая требует только наблюдения, а есть аритмия, которая требует интервенции или хирургического вмешательства», — рассказал главный хирург России, академик РАН Амиран Ревишвили.

Участники конференции также осмотрели центр грудной хирургии, который относится к Краевой больнице имени Очаповского. Лечебное учреждение — один из лидеров по уровню оказания помощи пациентам в России. Врачи центра успешно провели уже более 20 тыс. операций людям с нарушениями работы сердца, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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