В Краснодаре 22 декабря пройдет шествие Дедов Морозов

Мероприятие начнется в 12:00 на площади имени А. С. Пушкина.

Пройдет концерт с участием Кубанского казачьего хора, Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Л. Г. Гатова, Краснодарского краевого театра кукол, Краснодарского государственного цирка, Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко, Краснодарского академического театра драмы имени Горького, а также делегаций из 44 муниципальных образований Краснодарского края.

Колонна Дедов Морозов со Снегурочками и сказочными героями пройдет от площади имени А. С. Пушкина по улице Красной до Театральной площади. По пути следования будут работать две концертные площадки — у Музыкального театра и Краснодарской филармонии.

На Театральной площади Главный Дед Мороз Кубани и его 44 помощника зажгут звезду главной елки, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодар 12 декабря приедет Дед Мороз из Великого Устюга.

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