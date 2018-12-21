В Краснодаре 22 декабря зажгут огни на главной городской елке

Открытие елки пройдет на Театральной площади в 12:30.

Жители и гости Краснодара встретятся со сказочными персонажами, пройдут игры, викторины и конкурсы. С этого дня в городе стартуют праздничные мероприятия, которые продлятся до конца зимних каникул.

Праздничную программу на Театральной площади в 12:30 откроет театрализованное новогоднее представление «Снежный кодекс». На Красной, от Пушкинской площади к главной городской елке, пройдет ежегодный парад Дедов Морозов. В театрализованном шествии сказочных персонажей по центральной улице города примут участие также Снегурочки, Снежки, Снежинки и Снеговики из всех 44 муниципальных образований Кубани.

Когда марширующие окажутся на месте, на Театральной площади начнется «Снежный флешмоб», в котором смогут принять участие все желающие. Также краснодарцев ждут хит-парад лучших песен уходящего года, веселый хоровод и концертная программа с участием творческих коллективов.

В финале праздника зажгут огни на главной городской елке, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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