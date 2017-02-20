На военном аэродроме в Краснодаре 23 февраля пройдет авиашоу с участием «Стрижей». Жители смогут посмотреть шоу на аэродроме авиационного училища имени Серова.

Гостей праздника будут развлекать звезды российской эстрады. Всех пришедших угостят горячим чаем и солдатской кашей, сообщают организаторы.

О буднях военных летчиков расскажет герой Советского Союза, почетный житель Краснодара Николай Жуган. На его счету — 312 боевых вылетов. Свой 100-летний юбилей он отметит 23 февраля, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник