В Краснодаре 23 февраля задержали 11 пьяных водителей

26 февраля в 14:46

Всего за выходные полицейские выявили в Краснодаре 23 водителей в нетрезвом состоянии.

За одним из нарушителей 23 февраля полицейские устроили погоню. Правоохранители заметили на улице Благоева иномарку, двигавшуюся без заднего регистрационного знака. Водитель проигнорировал требование остановиться и начал скрываться.

Правонарушителя преследовали десять минут. На одном из узких участков дорог водителя удалось заблокировать. Задержанный оказался 23-летним местным жителем, от которого исходил сильный запах алкоголя, речь была нечеткой, а походка неустойчивой. Парень отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Его в присутствии двух понятых отстранили от управления машиной.

Было установлено, что автомобиль принадлежит родственнице молодого человека. При этом у задержанного отсутствовал полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца автомобиля. Составили три административных протокола.

Материал направят в суд для рассмотрения вопроса о привлечении нарушителя к ответственности. Ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, сообщает пресс-служба управления МВД России по Краснодару.

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