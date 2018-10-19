В Краснодаре 24 октября включат сирены ГО и ЧС

В краевой столице с 10:00 до 11:00 проверят систему оповещения населения.

«Необходимо проверить работоспособность и состояние региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. В момент проведения проверки будут включены электросирены системы оповещения и через электронные СМИ доведена информация о порядке действий населения. Проверка является учебной, поэтому в момент звучания сирен необходимо сохранять спокойствие, оставаться на рабочих местах или дома», — сказал заместитель начальника управления гражданской защиты Краснодара Олег Чернобривченко.

Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «Внимание всем!». По этому сигналу телевизионные приемники на канале телевидения МТРК «Краснодар» передают специальное сообщение, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник