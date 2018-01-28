В Краснодаре 250 представителей НКО посетили семинар Фонда президентских грантов

Участие в мероприятии приняли представители некоммерческих организаций Кубани и Республики Адыгея, заместитель директора департамента внутренней политики администрации края Петр Халанский.

Семинар прошел при содействии администрации Краснодарского края.

Более половины присутствующих никогда не участвовали в конкурсе. Специально для них советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов подробно рассказал, как осуществляется экспертиза проектов, поданных на конкурс президентских грантов, и в чем особенности оценки заявок.

«Поддержка проектов ваших некоммерческих организаций со стороны президента РФ Владимира Путина – это лучший показатель того, что работа НКО ведется в правильном направлении. Она важна и актуальна для жителей всего края», – отметил Петр Халанский.

Отдельное внимание было уделено теме разработки социального проекта. На конкретных примерах были рассмотрены ошибки, которые чаще всего допускают соискатели грантов.

Победителям конкурсов 2017 года были даны рекомендации по реализации грантовых проектов.

По результатам двух конкурсов президентских грантов в 2017 году от Краснодарского края победил 41 проект на общую сумму почти 70 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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