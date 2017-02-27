В Краснодаре 260 семей получили ключи от квартир в ЖК «Одесский»

В Краснодаре в День защитника Отечества 260 семей получили ключи от новых квартир в жилом комплексе «Одесский».

Он построен практически в самом центре города. По соседству — главные достопримечательности улицы Красной: фонтан у «Авроры», Триумфальная арка, памятник святой Екатерине.

Отдохнуть можно, не выходя из двора дома. Там обустроен мангал для пикника и крытая детская площадка. Также рядом с домом находятся важные социальные объекты: клиника, школа и детсад. Еще одно преимущество комплекса — доступные цены на комфортное жилье в центре города, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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