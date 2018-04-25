В Краснодаре 27 апреля торжественно откроют сезон фонтанов

25 апреля в 17:50

Торжественный запуск фонтанов будет сопровождаться концертными программами и театрализованными представлениями.

Праздничная программа на главном городском светомузыкальном фонтане на Театральной площади начнется в 20:00, запуск — в 21:00. Там выступят артисты Музыкального шоу-театра «Премьера» и Русского вокально-хореографического ансамбля «Родник».

У комплекса около кинотеатра «Аврора» праздничная программа начнется в 20:00, запуск фонтана запланирован на 21:00.

Горожан приглашают на концертную тематическую программу «Волшебные мелодии фонтана», которая начнется в 17:00 у фонтана перед Законодательным собранием Краснодарского края. Затем, в 18:00, состоится запуск фонтана.

В сквере имени Жукова для детей приготовили театрализованное представление «Цветочный город» по мотивам романа Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Оно начнется в 18:00, а запуск фонтана пройдет в 19:00.

Концертные программы пройдут также в Городском Саду, Чистяковской роще, в сквере «Дружбы народов», у Дома Книги по улице Красной, на Платановом бульваре в ЮМР и в сквере «Фестивальный», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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