В Краснодаре 27 сентября для проезда откроют перекресток улиц Тургенева и Калинина

Планируется, что это произойдет около 17:00. Ранее предполагалось завершить работы 28 сентября.

Автотранспорт сможет двигаться через перекресток во всех направлениях.

«На участке улиц Калинина от Братьев Игнатовых до Карла Маркса проведен ремонт проезжей части, заменено асфальтобетонное покрытие. Там, где это было необходимо, установлены новые бордюры, люки и решетки ливневой канализации. Сейчас работы завершены, и после ремонта перекресток будет открыт для движения автотранспорта во всех направлениях. В частности, с Тургеневского моста теперь можно проехать по Тургенева до Бабушкина», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Временные дорожные знаки уже убрали, предстоит нанести дорожную разметку. Это будет сделано в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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