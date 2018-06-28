В Краснодаре 28 июня зафиксировали температурный рекорд за 80 лет

Столбики термометров поднялись до 39 °С.

В жаркую погоду, напоминают врачи, есть большой риск получить солнечный удар. В группе риска — дети, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. Медики рекомендуют по возможности в ближайшие дни не выходить днем на улицу. Если все же пришлось оказаться под палящим солнцем, стоит позаботиться о головном уборе. Одежда должна быть светлой и из натуральных тканей, с собой также лучше захватить бутылку воды.

«Завтра будет такая же жаркая погода. Скорее всего, и завтра будет побит температурный рекорд. Но буквально уже вечером 29 июня подойдет холодный фронт к краю. По западу пройдут дожди», — рассказал руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

На выходных температура воздуха упадет до 27-30 °С. В горных районах прогнозируют сильные дожди с грозами и градом.

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