В Краснодаре 28 октября отпразднуют День урожая

Торжественное мероприятие состоится во дворце спорта «Олимп». Народные гуляния на площади перед ним начнутся с 10:00.

Официальная часть праздника стартует в 12:00.

День урожая в этом году совмещен с Днем сельхозработника Краснодарского края.

Запланировано чествование кубанских передовиков 18 различных отраслей. Награды получат комбайнеры, агрономы, хлеборобы, животноводы, садоводы, виноградари. Поздравлять собравшихся будут с песнями и танцами.

Перед дворцом спорта «Олимп» откроют двери хаты и курени с кубанской продукцией.

Телеканал «Кубань 24» покажет прямую трансляцию Дня урожая. Праздник можно будет посмотреть в прямом эфире 28 октября с 12:00.

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