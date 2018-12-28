Ярмарки выходного дня традиционно работают в краевой столице каждую субботу с 8:00 до 15:00 в разных микрорайонах города. Накануне праздников ярмарки пройдут также 30 декабря.

Ярмарки 29 декабря будут работать на улицах проспект Чекистов, 9, Восточно-Кругликовской, 26, Героя Яцкова, 11, Дзержинского, 213, Уральской, 168, Невкипелова, 31, Евдокии Бершанской, 117, Зиповской, 34 «б», а также на улице Огородной, 62, на хуторе Ленина.

Торговые прилавки 30 декабря будут открыты на улицах: Уральской, 168, Невкипелого, 31, Зиповской, 34 «б», Восточно-Кругликовской, 26.

Торговые места на площадках предоставляются бесплатно. При этом первоочередное право на участие в ярмарках получают сельхозпроизводители Краснодара и Краснодарского края. Уже организовано 940 торговых мест, на которых можно реализовывать сельскохозяйственную продукцию, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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