В Краснодаре 29 марта назовут победителей краевого конкурса «Педагогический дебют»

Победителей определят в трех номинациях: «Молодой учитель общеобразовательной организации», «Молодой педагог учреждения дополнительного образования» и «Молодой преподаватель профессиональной образовательной организации».

Цель регионального конкурса — выявить талантливых молодых педагогов и создать условий для их профессионального развития и карьерного роста.

В краевом минобразования отметили, что в заочном этапе конкурса, который проходил с 11 по 14 марта, приняли участие 79 молодых педагогов. Члены жюри оценивали участников по их методические и авторским разработкам, фото и видеоматериалам, отражающим опыт педагогической работы. Также участники написали эссе «Я –педагог», в котором раскрыли мотивы выбора учительской профессии.

Кроме этого педагоги представили жюри видеоролик «Вы то, что надо!», благодаря которому смогли продемонстрировать педагогические компетенции и показать целостность собственного представления о выбранной профессии.

По итогам заочного этапа 45 педагогов, по 15 в каждой номинации, допущены к очному этапу, который пройдет с 27 марта в Краснодаре. Имена лучших станут известны 29 марта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.