В Краснодаре 30 школ закроют на капитальный ремонт

На работы выделено более 176 млн рублей. Это деньги из городского и краевого бюджетов.

Средства пойдут на замену кровли, модернизацию систем пожарной безопасности и ремонт спортзалов. Ремонтные бригады будут работать все лето, а 1 сентября школы откроют двери для учеников.

Власти города готовят и еще один заказ для строителей — пять новых спортивных объектов шаговой доступности. Уже определены и одобрены участки, на которых они появятся. Мэрия будет подавать заявку на краевую субсидию.

«Мы подаем заявку на получение субсидий. На постоянном контроле работа с земельно-правовой, технической и проектной документацией. Мы не стоим на месте, нужно постоянно двигать этот вопрос. Для нас в Краснодаре вопрос строительства спортивных залов сверхактуальный», — отметил глава Краснодара Евгений Первышов.

Например, в Карасунском округе краснодарцы в будущем смогут посещать батутный зал и секцию художественной гимнастики, в Прикубанском — ходить в бассейн, а в Западном — в зал единоборств и бокса.

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