В Краснодаре 32 человека написали «Тотальный диктант» на отлично

В этом году свои знания русского языка проверили больше 1 тыс. 300 жителей кубанской столицы.

Из них лишь 32 человека написали на пятерку. По сравнению с прошлым годом, это почти втрое меньше. Как объясняют опытные участники и дикторы, причиной такого спада стал сложный текст. Его автор — Гузель Яхина, а героем рассказа оказался учитель словесности Якоб Бах.

«Очень многие совершили ошибки в словосочетании «Струганые заборы». Многие написали с думя «н», а пишется с одной. И очень хочется, чтобы все запомнили словосочетание «времени в обрез» , оно пишется раздельно», — сказала координатор акции «Тотальный диктант» в Краснодаре Алена Чавычалова.

Результаты «Тотального диктанта» в Краснодаре озвучиили 23 апреля, а на следующий день станет известно, как справились с заданием жители края. Оценки можно найти на сайте акции.

В других регионах страны чаще всего делали ошибки в словах «чересчур», «вперемешку» и «палисадник».

Всего в тотальном диктанте 2018 года приняли участие больше 227 тыс. человек во всем мире. Проверили свое правописание даже чиновники, многие из них справились с заданием на четверку.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Тотальный диктант» в 2018 году состоялся 14 апреля. В Краснодаре открыли 17 площадок для написания диктанта. На трех площадках чтецами выступили сотрудники «Кубань 24» — ведущие Наталья Клещева и Екатерина Шайдурова, редактор Надежда Шумкина, а также главный редактор интернет-портала Юрий Степанов.

Идея провести «Тотальный диктант» принадлежит студенческому клубу гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб». Первую акцию провели 11 марта 2004 года в Новосибирске. В 2013 году к ней стали присоединяться другие города России и мира. В 2015 году диктант написали 500 городов в 59 странах.

Фоторепортаж с «Тотального диктанта» в Краснодаре смотрите здесь.

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