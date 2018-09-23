В Краснодаре 320 учащихся первых классов посвятили в казачата

Церемония посвящения в казачата состоялась 23 сентября на Екатерининской площади перед ЗСК. Участие в мероприятии принял мэр Евгений Первышов.

«Дети — будущее нашего города, молодого и перспективного. Тем более, что в праздник мы получили официальное подтверждение, что в Краснодаре зарегистрирован миллионный житель. Сегодня для вас важный день — вы произносите слова торжественного обещания казачат. Эта традиция существует уже много лет, и каждый год в День города мы встречаемся с вами здесь, в знаковом для кубанского казачества месте, рядом с памятником Екатерине Второй и войсковым собором Александра Невского. Наш город основан казаками, и вся его история связана с казачеством. Это наша культура, наша история, о которой всегда надо помнить», — сказал глава города.

Церемония началась с выноса знамени Екатеринодарского районного казачьего общества.

Первоклассники произнесли слова торжественного обещания казачат. После этого прошла церемония освящения, которую провел епископ Туапсинский, викарий Екатеринодарской епархии Дионисий.

В ряды казачат приняли 320 первоклассников из 12 первых классов начальной школы. Юным казачатам вручили подарки: наборы книг и плакатов «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска», значки Союза казачьей молодежи Кубани.

Завершилась церемония торжественным прохождением юных казачат под марш «Прощание славянки», сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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