В Краснодаре 4 июля температура поднялась до 39 °C

Врачи советуют не выходить из дома, если в этом нет крайней необходимости.

Жители края спасаются от летнего зноя разными способами. Купание в фонтанах запрещено, но многих это не останавливает.

На кадрах ролика в Интернете кровельщики закончили свою работу и решили поплавать на крыше. На другом видео краснодарцы — работники или клиенты — обливаются из шланга на автомойке.

Медики говорят, что такая жара опасна для здоровья, но идти на столь крайние меры вовсе не обязательно. Достаточно соблюдать элементарные правила.

«Без надобности не выходить на улицу, но если уж так случилось, что вы вышли, надевать головные уборы, брать зонтики, обязательно иметь с собой бутылочку прохладной воды. Носить более легкую одежду из натуральных материалов», — порекомендовала терапевт «Центра здоровья» Рита Хатхе.

Пить много жидкости в жару полезно не всегда и не всем. Гипертоникам этого делать не стоит. Врачи также советуют быть осторожнее с кондиционерами. Летом легко подхватить простуду из-за резкого перепада температур, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Фоторепортаж о том, как краснодарцы спасаются от жары, смотрите здесь.

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