В Краснодаре 4 ноября пройдет фестиваль «Дружба народов»

Жители Кубани также в преддверии Дня народного единства напишут «Большой этнографический диктант». Акция пройдет 3 ноября.

Участники проверят свои знания истории и традиций народов, живущих в России. В тесте 30 вопросов. Большинство из них одинаковы для всей страны и ближнего зарубежья. Часть заданий составлена с учетом региональной специфики. Для написания диктанта организованы площадки в 11 районах края. Также все желающие смогут сдать экзамен онлайн.

По всей Кубани 4 ноября пройдут торжества в честь одного из самых молодых государственных праздников.

«Краевое мероприятие состоится на Пушкинской площади. Начнется оно в 14:00 с прохождения духового оркестра от улицы Гоголя до Пушкинской площади. Потом планируется выступление национальных коллективов», — сказал заместитель руководителя департамента внутренней политики Краснодарского края Петр Халанский.

Там же, на Пушкинской площади, развернется фестиваль «Дружба народов». Хедлайнерами праздничного концерта станут группы «Пропаганда» и IOWA. А в 18:00 День народного единства плавно перетечет в «Ночь искусств». Жители и гости краевой столицы смогут посетить театры, библиотеки, музеи и выставочные залы совершенно бесплатно.

Вернуться на ленту

Источник