В Краснодаре 4 октября откроется Европейская школа торакальной хирургии

Хирурги России и Европы продемонстрируют в Краевой больнице № 1 новые технологии лечения органов грудной клетки.

Торжественное открытие форума состоится в 8:45, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ККБ № 1.

В мероприятии примут участие более 250 специалистов из лучших медицинских центров Европы, России и стран СНГ: торакальные хирурги, пульмонологи, онкологи, анестезиологи, терапевты.

Медицинский форум, который проводится в Краснодаре в седьмой раз, продлится два дня.

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