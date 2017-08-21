В Краснодаре 47-й автобус начнет ходить в объезд улицы Новороссийской

Изменение схемы движения по маршруту от улицы Шевченко до микрорайона «Губернский» будет действовать до 31 декабря 2017 года.

Это связано с закрытием движения на Новороссийской из-за капитального ремонта. Автобус № 47 при движении по улице Ставропольской будет поворачивать на улицу 2-я Пятилетка вместо улицы имени Шевченко.

В остальном схема движения на этом маршруте останется без изменений.

Движение транспорта по улице Новороссийской на участке от Северной до Шевченко полностью закроется 5 сентября, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 марта заявил, что краснодарские дороги на улицах Тургенева и Новороссийской находятся в «убитом» состоянии. По его словам, на ремонт дорог в городе предусмотрена беспрецедентная сумма.

Подрядчиков обяжут переделывать дороги в Краснодаре в случае неполадок. Глава города Евгений Первышов 9 июня поручил наверстать отставание по капитальному ремонту проблемных дорог. В график ремонта включили 51 участок.

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