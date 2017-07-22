В Краснодаре 500 юных боксеров стали участниками Всероссийской тренировки

На Театральной площади Краснодара 22 июля прошел масштабный мастер-класс по боксу.

Его провел Олимпийский чемпион Шамиль Сабиров. Помогали ему победительница первенств Европы и мира Анастасия Шамонова и победительница первенств России, финалистка европейского турнира Нуне Асатрян.

Боксеры в форме белого, голубого и красного цветов составили в фигуру флага Российской Федерации.

Мастер-класс стал составной частью большого проекта, одновременно проходившего в девяти регионах страны. Проект зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса в России в номинации «Самая массовая тренировка по боксу».

По данным краевой Федерации бокса, сегодня в Краснодаре систематически занимаются боксом более двух тысяч детей и подростков, сообщает пресс-служба администрации города.

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