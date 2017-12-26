В Краснодаре 600 детей получили приглашение на атаманскую елку

Приехали кадеты, школьники из казачьих семей Кубани, а также Адыгеи и Карачаево-Черкесии. Для них артисты подготовили спектакль «Как на царском дворе».

Постановка в традициях русских сказок была интерактивной. Зрители не просто смотрели, а сами играли вместе с актерами, например, в снежки.

В игровой форме детям рассказывали об истории казачества и том, чем сейчас живет войско.

«Одной из задач Союза казачьей молодежи является создание площадок для общения детей между собой. Дети приезжают со своими родителями, бабушками, дедушками, чтобы обмениваться опытом, общаться, рассказывать семейные традиции и просто радоваться празднику», — рассказал председатель Союза казачьей молодежи Кубани Александр Агибалов.

Детям вручали традиционные сладкие подарки от войскового атамана, казачьего генерала Николая Долуды. Тем, кто не смог приехать, например, казачатам из Абхазского отдела, подпрки атамана отправили домой.

«У нас в крае это самая лучшая елка. Очень интересно, программа хорошая, спектакль мы посмотрели. Спасибо атаману, Кубанском казачьему войску за такую радость. Особенно казачатам», — сказал казак Сергей Убогий.

Впервые Атаманская елка зажгла огни 13 лет назад. За это время около 7 тыс. детей смогли встретить казачий Новый год.

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