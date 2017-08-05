В Краснодаре 70 человек задействовали на пожаре на улице Рашпилевской

Происходит горение на площади 120 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.

«На пульт диспетчера ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в 16:39 поступило сообщение о пожаре на улице Рашпилевской. В 16:40 к месту происшествия были направлены силы и средства подразделений пожарной охраны. В 16:49 прибыло первое пожарное подразделение. Всего задействовано 70 человек и 22 единицы техники, от МЧС России — 46 человек личного состава и 16 единиц техники», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сообщалось, что 5 августа загорелся двухэтажный дом на улице Рашпилевской.

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