В Краснодаре 8 марта закроют вход на стадион «Кубань» с улиц Короленко и Радио

Болельщикам, которые собираются 8 марта посетить матч между ФК «Кубань» и «Химками», организаторы советуют прийти заранее. Вход на трибуны стадиона «Кубань» с улиц Короленко и Радио будет закрыт.

Это связано с реконструкцией арены. Организаторы предупреждают, что для прохода на Восточную трибуну необходимо будет воспользоваться входом № 10. Попасть к нему можно только с южной стороны. Это касается и тех, кто владеет сезонным абонементом в Восточную зону.

Матч «Кубань» — «Химки» начнется в 16:00, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник