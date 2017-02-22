В Краснодаре адвоката будут судить за взятку в 1,5 млн рублей

В Краснодаре 22 февраля прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката, которую обвиняют в предложении посредничества во взяточничестве за увод от уголовной ответственности за наркотики.

По версии следствия, 5 мая 2016 года 59-летняя женщина — член адвокатской палаты Ростовской области пообещала мужчине, обвиняемому по уголовному делу, находящемуся в производстве следственного отдела полиции по Белоглинскому району, передать должностным лицам взятку в размере 2,5 млн рублей. За эти деньги адвокат обещала прекратить уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков. Впоследствии размер взятки она снизила до 1,5 млн рублей. При этом должностные лица следственного органа не были осведомлены об этих незаконных планах.

Мужчина сообщил о предложении в правоохранительные органы. В июне он передал женщине деньги, после этого злоумышленницу задержали сотрудники краевого УФСБ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Расследованием занимался второй отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР. Женщину обвиняют в предложении посредничества во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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